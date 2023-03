Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Bei den Bahnrad-Europameisterschaften der Junioren- und U23-Klasse in Apeldoorn hat das Bahnteam Rheinland-Pfalz die erste Medaille errungen: Der Landauer Luca Spiegel führte das deutsche Teamsprint-Trio ins Junioren-Finale, in dem es den favorisierten Drei aus Großbritannien unterlag.

Luca Spiegel, der nach den Sommerferien in die 12. Klasse des Heinrich-Heine-Gymnasiums in Kaiserslautern gehen wird, blieb in der Qualifikation und in der 1. Runde unter seiner bisherigen Bestzeit auf