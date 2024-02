Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Scheinbar unaufhaltsam nähert sich Bayer Leverkusen seiner ersten deutschen Fußball-Meisterschaft. Geschäftsführer Simon Rolfes erklärt, was Trainer Alonso auszeichnet, warum die vielen Gerüchte ihn nicht aufregen und wieso seine Transferpolitik kein Glück war.

Herr Rolfes, Sie haben mal gesagt, Sie hätten sich vorstellen können, auch Ingenieur zu werden, wenn es nicht zum Profifußballer gereicht hätte. Was hätte Sie an diesem Beruf denn so gereizt?

Ich