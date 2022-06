Auf dem Gelände des DJK-SV Phönix Schifferstadt steigt an diesem Samstag das sogenannte Fanspiel des Fußball-Zweitliga-Aufsteigers 1. FC Kaiserslautern mit anschließender großer Autogrammstunde.

Die Roten Teufel treten um 16 Uhr gegen eine Regionalauswahl mit Spielern aus Vereinen aus dem Raum Ludwigshafen/Schifferstadt an. Karten an der Tageskasse wird es für die Partie keine mehr geben, rund 2500 Zuschauer kommen. Die Organisatoren empfehlen eine frühzeitige Anreise. Parkmöglichkeiten gibt es am Schifferstadter Südbahnhof, am Waldfestplatz (Waldfesthalle) oder am Sportplatz.

Schäfer, Clauß, Dick und Keßler in FCK-Geschäftsstellen-Team

Im Vorspiel (Anpfiff 13.30 Uhr) ist eine FCK-Auswahl zu sehen, die mit Geschäftsstellen-Mitarbeitern und Mitgliedern der Gremien und des Trainer- und Funktionsteams bestückt ist. So wollen auch die beim Zweitligisten beschäftigten Ex-Profis Andreas Clauß, Oliver Schäfer und Florian Dick sowie der Aufsichts- und Beiratsvorsitzende Rainer Keßler die Fußballschuhe schnüren.

Ein E-Jugendturnier ab 10.30 Uhr eröffnet den Fan-Tag.