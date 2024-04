Spielmacher Juri Knorr verlässt die Rhein-Neckar Löwen im nächsten Jahr. Das teilte der Handball-Bundesligist am Dienstag mit.

„Juri hat uns schon vor ein paar Wochen davon in Kenntnis gesetzt, dass er sich im Sommer 2025 gerne sportlich verändern und von der Ausstiegsklausel in seinem bis 2026 datierten Vertrag bei uns Gebrauch machen möchte“, erklärte Geschäftsführerin Jennifer Kettemann.

Löwen mussten reagieren

Die Löwen mussten nun reagieren. Denn vergangene Woche gab es Meldungen, wonach der 23-Jährige mit dem dänischen Top-Team Aalborg Handbold einig sei. „Was in den Medien geschrieben, gesagt und spekuliert wird, kann ich nicht beeinflussen. Ich möchte mich im Hier und Jetzt gemeinsam mit der Mannschaft auf das Sportliche konzentrieren. Wir haben noch ehrgeizige Ziele für den Rest der Saison. Diese zu erreichen, gilt mein ganzes Augenmerk. Was dann ab Sommer 2025 passiert, können wir besprechen, wenn es etwas Konkretes zu besprechen gibt“, sagte der Regisseur. Das große Ziel, das noch bleibt, ist der Sprung ins Final Four der European League. Sporting Lissabon ist der Gegner im Viertelfinale. Ein Wechsel Knorrs im Sommer ist laut Löwen-Sprecher Rüdiger Ofenloch „weder geplant noch beabsichtigt“. Ob 2025 eine Ablösesumme fällig wird, verrieten die Löwen nicht.

Nach der WM im Blickpunkt

2021 kam der Flensburger von GWD Minden. Kurz vor Weihnachten 2022 verlängerte er seinen Vertrag bis 2026. Nach Andy Schmids Abschied im Juni 2022 entwickelte er sich prächtig. Er führte die Löwen im April 2023 zu ihrem zweiten Pokalsieg. Bei der Weltmeisterschaft in Polen reifte er im Nationalteam ebenfalls zum Anführer. Knorr stand ab da im Blickpunkt.

Sein Wechsel ist ein schwerer Schlag für die Löwen und ihre ambitionierten Pläne. Im Sommer kommen mit Sebastian Heymann (Göppingen) und Ivan Martinovic (Melsungen) zwei starke Rückraumspieler. Ein Ersatz für Juri Knorr könnte der Leipziger Luca Witzke sein.