Der Fußball-Verbandsligist TB Jahn Zeiskam hat für die kommende Saison den Torwart Nazmi Seyman verpflichtet. Das bestätigte Teammanager Patrick Pfaff. Der 25-Jährige wohnt in Lustadt, spielte zuletzt beim SV Weingarten und war Torwarttrainer beim TuS Mechtersheim, wo er vier Jahre lang das Tor in der Oberliga hütete. In der Jugend stand er im Tor der türkischen Nationalmannschaft und trainierte beim 1. FC Kaiserslautern unter Torwarttrainer-Legende Gerry Ehrmann. Mit 18 Jahren spielte er bereits ein Jahr beim TB Jahn. „Er möchte jetzt wieder angreifen, weil er gesehen hat, dass er zu jung ist, um nur Torwarttrainer zu sein“, sagt Pfaff. Des Weiteren hat der TB Jahn mit drei Leistungsträgern verlängert. Domenico Bottaccio, Jannik Langer und Marian Kolb haben ihre Zusage für die kommende Saison gegeben. Damit hat der Verein bereits mit zwölf Spielern verlängert. Weitere sollen folgen.