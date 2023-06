Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach über 40 Jahren am Mikrofon auf deutschen Rennbahnen verkündet Jürgen Burk seinen Abschied. Der Mannheimer war auf allen Bahnen in der Region daheim, aber auch Stammgast in Ascot oder beim Prix de l'Arc de Triomphe in Paris.

„Er war über mehrere Jahrzehnte ein verlässlicher Partner auf dem Turm. Mit stoischer Ruhe und geschulten Auge hat er dem Publikum die Rennen nahegebracht. Sein profundes Wissen über