Beim VfL Bochum schrillen die Alarmglocken. Plötzlich steckt der Klub wieder im Abstiegskampf. Das führte zu zwei Chaostagen beim Revierklub.

Am 18. Februar schlugen sie sich in der Castroper Straße in Bochum vor Vergnügen auf die Schenkel. Der kleine VfL besiegte an jenem Sonntag den großen FC Bayern München mit 3:2. Sie