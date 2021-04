Horst Hrubesch war ein Spätzünder. Erst mit 24 ist der gelernte Dachdecker Profi geworden. Mit dem Hamburger SV wurde er deutscher Meister und Europacupsieger, mit der Nationalmannschaft Europameister. Am Samstag wird der Talentschmied 70. Die Rentnerbank hat er für seinen HSV wieder geräumt.

Eine Profi-Karriere, wie er (oder auch Miro Klose) sie gemacht haben, ist heutzutage unmöglich, sagt Horst Hrubesch. Beim Amateurklub SC Westtünnen wurde der 1,88 Meter lange Sturm-Turm von Werner Lorant trainiert, der spielte für Rot-Weiss Essen in der Bundesliga und lotste den Langen 1975 an die Hafenstraße. Mehr als Kreisauswahlspiele standen nicht auf der sportlichen Visitenkarte Hrubeschs, der bei RWE durchstartete. In 48 Bundesligaspielen schoss der Sturmtank 38 Tore. Der merklich unterschätzte Torjäger blieb auch nach dem Abstieg in Essen, erzielte 1977/78 sagenhafte 42 Zweitliga-Tore. Das öffnete dem Kopfballspezialisten die Tür zum Hamburger SV, wo seine Karriere unter der Regie von Branko Zebec und ab 1981 unter den Fittichen von Ernst Happel so richtig Fahrt aufnahm.

HSV verändert sein Leben

„Manni Banane, ich Kopf“„Der HSV hat mein Leben total verändert“, sagt Hrubesch beim Blick zurück auf eine Ära mit Ausnahmekönnern wie Kevin Keegan, Rudi Kargus und Felix Magath, auf die goldenen Jahre mit Assen wie Peter Nogly, Holger Hieronymus, Jürgen Milewski, Uli Stein oder Ditmar Jakobs. Und Manfred Kaltz! Die Flanken des rechten Offensivverteidigers, der beim VfL Neuhofen und TuS Altrip ausgebildet wurde, fanden in Hrubesch, der als „Kopfballungeheuer“ Schlagzeilen schrieb, einen perfekten Abnehmer. Hrubesch („Ich war total klar im Kopf“) war nie ein Mann großer Worte, aber stets einer, der für klare Antworten und grade Wege stand. Das Zusammenspiel mit „Manni“ Kaltz erklärte der Torgarant mit fünf Worten vor der Fernsehkamera: „Manni Banane, ich Kopf – Tor!“

In Athen der große Wurf

In 159 Bundesliga-Einsätze zwischen 1978 und 1983 traf Hrubesch 96-mal. Mit dem HSV wurde er 1982 deutscher Meister. Als Bundesliga-Torschützenkönig hatte Hrubesch mit seinen 27 Treffern eine große Aktie am Titelgewinn. Am 25. Mai 1983 gelang dem HSV der ganz große Coup: Im Endspiel um den Europapokal der Landesmeister wurde Juventus Turin durch ein Tor von Felix Magath mit 1:0 geschlagen. Hrubesch – einer der Helden der magischen Nacht von Athen!

In der Nationalmannschaft hatte Horst Hrubesch stets einen schweren Stand. Für die Europameisterschaft 1980 wurde er von Bundestrainer Jupp Derwall nur nachnominiert, weil Klaus Fischer sich verletzt hatte. Und Hrubesch schoss in Rom beide Tore zum 2:1-Endspielsieg gegen Belgien. Nach dem 1:3 verlorenen WM-Finale 1982 gegen Italien trat der Goalgetter nach 21 Spielen und sechs Toren zurück. Er hatte früh gespürt, dass er im Nationaltrikot nur ein geduldeter Lückenbüßer war. Zwei Spielzeiten bei Standard Lüttich mit 17 Treffern in 43 Spielen folgten den fünf glorreichen Jahren in Hamburg. Verletzungen beendeten 1986 die unglaubliche Karriere Hrubeschs nach 17 Einsätzen bei Borussia Dortmund. Der Körper spielte nicht mehr mit.

Als Trainer startet er spät durch

Die Trainerkarriere Hrubeschs mit überschaubarem Erfolg in Essen, Wolfsburg, beim FC Tirol, Hansa Rostock, Dynamo Dresden, Austria Wien und Samsunspor kam erst nach seinem Engagement als Assistent von Bundestrainer Erich Ribbeck vor 21 Jahren richtig in Schwung. Im Nachwuchsbereich des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wurde er zu einem anerkannten Nachwuchsförderer, setzte mit seinem Wirken Maßstäbe. Ehrlich und zielstrebig zeigte er seinen Jungs den Weg auf: Mit der U19 wurde er 2008 Europameister, das Kunststück gelang ihm 2009 auch mit der U21. Bei Olympia 2016 gewann er mit der U21 in Brasilien Silber und beendete seine Trainerlaufbahn – erstmal. 2017 wirkte er übergangsweise als DFB-Sportdirektor und übernahm im März 2018 für neun Monate mit Erfolg nach dem Scheitern von Steffi Jones das Bundestraineramt bei den deutschen Frauen. Sie waren begeistert vom Mann der klaren Worte, vom Trainer mit dem großen Herzen!

Rentnerbank verlassen

Die Rentnerbank hat der Hobbyangler und frühere Pferdezüchter im Sommer 2020 wieder verlassen – für seine große Fußballliebe, für seinen HSV. Sportvorstand Jonas Boldt engagierte den Talentschmied als Nachwuchsdirektor für das Leistungszentrum. Er ist Wegweiser für die Trainer und für die Jungs. Der Vertrag wurde jüngst bis 2023 verlängert – bis dahin will Hrubesch eine mit möglichst vielen Eigengewächsen aufgebaute HSV-Mannschaft in der Bundesliga spielen sehen. Jonas Boldt schwärmt in einem Interview mit dem „Kicker“ von seinem Glücksgriff: „Wie Horst für die Aufgabe brennt, ist unglaublich. Er weiß um seine Strahlkraft, die setzt er auch ein. Aber er verlässt sich nicht darauf. Er ist ein Arbeiter. Und er ist Mensch!“

Horst Hrubesch, seit dem 21. Lebensjahr verheiratet, Vater zweier Kinder, vierfacher Opa, ist ein geerdeter Mann. Er weiß das Leben zu leben. „Er denkt einfach, aber er denkt weiter“, betont Boldt: „Und er ist bereit, trotz seiner in den zurückliegenden Jahrzehnten gesammelten Erfahrungen neue Dinge anzunehmen. Er geht mit der Zeit.“ Und die rast. Am Samstag wird das ach so menschliche Ungeheuer 70. Die versprochene Weltreise mit seiner Angelika wartet auf die Einlösung – nach Corona.