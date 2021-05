Die TSG 1899 Hoffenheim kann in der Bundesliga nicht mehr gewinnen. Am Montagabend verlor die Mannschaft das Spiel gegen den 1. FC Union Berlin mit 1:2 (1:1). Der letzte Sieg der Hoffenheimer, das war das 4:1 gegen den FC Bayern München am 27. September.

Der eingewechselte Stürmer Joel Pohjanpalo erzielte in der 85. Minute das 2:1, Cedric Teuchert ließ in der Nachspielzeit noch das 3:1 folgen. Zweimal der Vorbereiter: Max Kruse. Der Sieg der Gäste war nicht unverdient. Sie sind nun schon fünf Spiele unbesiegt.

Dass die Mannschaften mit einem 0:0 in die Kabine gingen, lag an den beiden ausgezeichneten Torhütern. Oliver Baumann und Andreas Luthe verhinderten mit tollen Paraden einen Rückstand ihrer Mannschaft. Baumann klärte bei einem Kopfball von Sebastian Griesbeck aus kurzer Distanz (40.), der Mittelfeldspieler schüttelte danach den Kopf. Er konnte es kaum glauben. Auch Andreas Luthe war bei einem Kopfball auf dem Posten, parierte bei Munas Dabburs Versuch in der Nachspielzeit. Der Israeli hatte im Abschluss zunächst kein Fortune, in der 15. Minute schon schlug Robin Knoche seinen Schuss von der Linie.

Rote Karte für Skov

Sebastian Griesbeck bekam noch eine Chance. Als Kevin Vogt einen Querpass von Max Kruse passieren ließ, kam Taiwo Awoniyi an den Ball, er legte ihn quer zu Sebastian Griesbeck, der nach einem Schubser von Robert Skov im Strafraum fiel. Schiedsrichter Robert Hartmann zeigte auf den Elfmeterpunkt und der Däne quittierte zudem die Rote Karte. Max Kruse verwandelte den Elfmeter sicher. Nach einer guten ersten Halbzeit verlor die TSG 1899 völlig den Faden, verlor den Schwung. Das Team wirkte unkonzentriert, was womöglich an der Doppelbelastung durch die Europa-League liegt. Am Donnerstag siegte die Elf ja 4:1 in Gent.

Kruses Geistesblitz

Und dennoch: nach einer kurzen Drangphase erzielte Munas Dabbur mit einem satten Schuss das 1:1. Es sah nach einem Unentschieden aus. Doch der überragende Max Kruse hatte noch eines Geistesblitz, legte klug auf für Joel Pohjanpalo - 2:1, der Auswärtssieg war da schon nahe, ehe Cedric Teuchert einen Konter abschloss. Hoffenheim hatte da schon alles nach vorne geworfen.

TSG 1899 Hoffenheim: Baumann - Posch (34. Skov), Vogt, Akpoguma - Rudy, Sessegnon - Samassekou, Grillitsch (82. Klauss) - Geiger (62. Baumgartner) - Dabbur (82. Gacinovic), Belfodil (62. Adamyan)

Union Berlin: Luthe - Friedrich, Knoche, Hübner - Ryerson (88. Bülter), Lenz - Griesbeck (88. Gießelmann), Andrich, Gentner (83. Teuchert) - Kruse - Awoniyi (77. Pohjanpalo)

Tore: 0:1 Kruse (60. Foulelfmeter), 1:1 Dabbur (80.), 1:2 Pohjanpalo (85.), 1:3 Teuchert (90. +4) - Gelbe Karten: Baumgartner (2) - Luthe, Griesbeck (2) - Rote Karte: Skov (58.) - Beste Spieler: Akpoguma, Baumann - Kruse, Luthe, Griesbeck - Schiedsrichter: Hartmann (Wangen)