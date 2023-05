Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Fussball: Das schwächste Spiel von Borussia Mönchengladbach endete mit ausgelassenem Jubel. Das Glück, trotz des 0:2 bei Real Madrid in die K.o.-Runde der Champions League zu kommen, verdiente sich die Borussia zuvor mit starken Auftritten. Was wurde gebangt am Ende.

Den bisherigen Höhepunkt in der überschaubaren Gladbacher Champions-League-Historie erlebten Patrick Herrmann (29) und Jonas Hofmann (28) zwar an verschiedenen Orten, vereint sind die beiden