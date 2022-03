Zum Abschluss der Hauptrunde der Fußball-Oberliga (Gruppe Süd) unterlag Wormatia Worms dem FV Dudenhofen am Mittwochabend nach einer 2:0-Führung mit 2:3.

Tabellenführer Worms brauchte etwas, um in Gang zu kommen, traf dann aber durch eine schöne Einzelaktion von Jannik Marx (21.) zum 1:0. Zehn Minuten später erhöhte der beste Spieler auf dem Feld – Gibriel Darkaoui – mit einem Schuss aus gut 25 Metern auf 2:0. Der Rechtsaußen hatte sogar die Chancen zu einem weiteren Treffer, fand seinen Meister jedoch in Malcolm Little im Tor des FVD. Besser machte es Steffen Straub in der 45. Minute auf der anderen Seite mit seinem Anschlusstreffer zum 2:1. Das Spiel machten zwar weiter die Hausherren, doch Worms gelang es nicht, aus der Überlegenheit Kapital zu schlagen. So brachte die Wormatia die Gäste zurück ins Spiel, die durch Justin Neuner, von Lukas Metz bedient, ausglichen (61.). Neun Minuten später jubelten die Gäste erneut, als Julian Scharfenberger das Spiel per Handelfmeter komplett drehte. Worms hatte keine Chancen mehr und verlor am Ende verdient.

Tore: 1:0 Marx (21.), 2:0 Darkaoui (31.), 2:1 Straub (45.), 2:2 Neuner (61.), 2:3 Scharfenberger (70.) - Gelbe Karten: Mvoto, Kireski, Sprengling - Beste Spieler: Darkaoui, Neuner, Metz - Zuschauer: 745 - Schiedsrichter: Engel (Gonzerath).