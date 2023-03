Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Ende setzten sich doch die Topfavoriten bei den Pfalz-Einzelmeisterschaften in Dahn durch. Felix Köhler (TSG Kaiserslautern) verteidigte seinen vor mehr als zwei Jahren errungenen Titel im Einzel, während bei den Damen, in Abwesenheit von Dauersiegerin Elena Süs (TTC Riedelberg), Nina Merkel (TSG Kaiserslautern) den Titel holte.

Ganz einfach wurde es Felix Köhler nicht gemacht bei seinem zweiten Einzeltitel bei den Pfalzmeisterschaften. Im Endspiel musste der hoch aufgeschossene 18-jährige Nachwuchs-Nationalspieler