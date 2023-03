Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die U21 des 1. FC Kaiserslautern hat einen wichtigen Sieg im Kampf um die Teilnahme an der Aufstiegsrunde gelandet. Mit 3:1 (1:0) setzte sie sich am Mittwochabend zu Hause in der Oberligapartie gegen Alemannia Waldalgesheim.

Die Gäste gingen mit der Empfehlung von fünf Siegen in Folge in die Partie und ergriffen auch gleich die Initiative. Bereits in der dritten Minute strich Nico Siegerts Schuss nur knapp über das Tor