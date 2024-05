Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Erkenntnisse der jüngsten Heimniederlage des Zweitligisten Eulen Ludwigshafen: Vor der ganz großen Kulisse hat es nicht geklappt – und der erhoffte sechste Platz ist wohl weg. Am Sonntag gastiert die Mannschaft beim Tabellensiebten HC Elbflorenz.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag war die Friedrich-Ebert-Halle ausverkauft, da gab es die Niederlage gegen die SG BBM Bietigheim. Am vergangenen Freitag stand das Ein-Euro-Spiel an – und es folgte