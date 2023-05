Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Handball-Nationalspieler Hendrik Wagner und seine Eulen Ludwigshafen sind gerade in einem Formtief. Nach zuletzt drei Niederlagen spielen sie am Sonntag, 17 Uhr, beim Zweitliga-Achten HC Elbflorenz in Dresden. Wagner und Co. reisen schon am Samstag an, beim 32:32 im Hinspiel traf der 24-Jährige achtmal.

Herr Wagner, kleiner Blick voraus: Die Nationalmannschaft spielt am 13. und 16. April die WM-Qualifikation gegen die Färöer, erst in Kiel, dann in Torshavn. Haben Sie nach der Europameisterschaft im Januar zwischenzeitlich noch mal von Bundestrainer Alfred Gislason gehört?

Ich