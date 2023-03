Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Krise bei den Eulen Ludwigshafen spitzt sich zu. Zwölf Spiele, elf Niederlagen – der Gang in die Dritte Liga droht. Am Sonntag setzte es beim 24:31 (13:14) gegen Hagen die nächste Klatsche. Dabei rückt Trainer Michael Biegler in die Kritik. Seit sieben Spiele ist er Coach – sechsmal verlor der Zweitligist unter ihm. Schmeißt er vorzeitig hin?

Er sollte der Retter werden, doch wird er nun zum Totengräber? Die Eulen Ludwigshafen haben Mitte April Ceven Klatt wegen Erfolglosigkeit freigestellt und Michael Biegler verpflichtet.