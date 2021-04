Die Eulen Ludwigshafen haben einen ganz wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenverbleib in der Handball-Bundesliga geholt. Das Team von Trainer Ben Matschke gewann am Samstagabend das Kellerduell gegen den HSC 2000 Coburg mit 22:19 (11:6). Damit halten die Eulen Anschluss an die vorderen Mannschaften. Der Rückstand auf Balingen-Weilstetten, das auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz liegt, beträgt vier Punkte. Allerdings hat Ludwigshafen ein Spiel weniger ausgetragen – die Partie in Hannover-Burgdorf wurde wegen eines auf Corona positiv getesteten Spielers der Niedersachsen abgesagt.

Starke Eulen-Abwehr

Die Eulen begannen konzentriert. Das Team überzeugte als eine Einheit, doch sechs Gegentore in der ersten Halbzeit zeugen von einer ganz starken Abwehrleistung. Zwar bröckelte der Abwehrverbund etwas ab Mitte der zweiten Halbzeit, doch die Eulen blieben ihren Merkmalen treu. Denn „Eulen werden in der Symbolik als die Vögel der Weisheit bezeichnet, die im Dunkeln hervorragend sehen können. Zwei Wesensarten, die im übertragenen Sinn auch auf die Ludwigshafener Handballer zutreffen. Sie gelten als clever, begabt, eingespielt und sehr erfahren, vor allem in trüben Zeiten“, schrieb die Coburger Neue Presse. „Sie stehen seit Jahren im Abstiegskampf und wissen, wie sie sich da verhalten müssen. Das macht sie gefährlich“, sagte HSC-Chefcoach Alois Mraz.

Er sollte recht behalten. Nach einer Schwächephase in der zweiten Halbzeit zitterten sich die Eulen zu einem 22:19-Heimsieg. Bester Werfer der Gastgeber war Pascal Bührer mit fünf Toren. Damit feiern die Eulen den zweiten Heimsieg in dieser Saison nach dem Erfolg gegen Minden.

