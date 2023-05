Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Was für ein trauriger Abend für die Eulen Ludwigshafen in der Kreissporthalle in Lübbecke. Überragend gestartet, teilweise deutlich geführt, reicht es bei TSV GWD Minden nur zu einem 24:24 (10:14). Das bedeutet den Abstieg aus der Bundesliga. Ausgerechnet dem Toptorschützen fehlt am Ende das Wurfglück.

Fassungslos steht Hendrik Wagner am Donnerstagabend um 20.39 Uhr auf dem Spielfeld, legt sich dann auf den Hallenboden. Leer. Minuten zuvor war er mit seinem letzten Wurf Sekunden vor