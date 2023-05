Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Pfälzer Handball lebt Inklusion, das bewies einmal mehr das Benefizspiel in Haßloch am Samstag. Für einen Handballpromi der Region war’s ein besonders emotionaler Abend.

Michael Pfeil hatte es diesmal nicht weit. Den Weg in die Pfalzhalle kennt der in Meckenheim lebende Ex-Handballer schon fast im Schlaf. Unzählige Trainingseinheiten und so manche hitzige Partie