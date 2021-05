Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) drängt die Vereine der Dritten Liga weiter, die Saison mit Geisterspielen fortzusetzen. 300.000 Euro, die von der Deutschen Fußballiga (DFL) als Solidaritätszahlung für die Drittligisten angekündigt wurden, sind nach einem internen Papier des DFB in Teilen zur Begleichung von Coronatests vorgesehen, also an die Bedingung geknüpft, dass die Spielzeit fortgesetzt wird. Parallel dazu wird ein dramatischer Grund bekannt, warum sich der SV Waldhof Mannheim vehement für einen Abbruch der aktuellen Spielzeit ausspricht.

Die Mannheimer haben in einer Mail, die dieser Zeitung vorliegt, an den DFB und die anderen Drittliga-Vereine öffentlich gemacht, was zunächst nicht öffentlich werden sollte. Schon vor einigen Wochen ist der Vater eines Spielers des SVW am Covid19-Erreger verstorben. „Nach Rücksprache mit unserem Spieler sehen wir uns hiermit jedoch nun in der Pflicht, alle Vereine und den DFB offiziell darüber zu informieren, dass wir am 30.03.2020 einen Corona-Todesfall im unmittelbaren Umfeld eines Spielers des SV Waldhof Mannheim hatten“, heißt es in der Mail von SVW-Geschäftsführer Markus Kompp.

Entscheidender Grund für eigenen Standpunkt

„Nach Rücksprache mit dem Spieler kann ich bestätigen, dass es diese E-Mail gibt“, erklärt Kompp auf Nachfrage. In der Mail schreibt der Geschäftsführer weiter: „Dies ist der entscheidende Grund, warum wir beim SV Waldhof Mannheim bereits seit Beginn an, bereits vor der Entscheidung die Saison vorerst auszusetzen, für einen sofortigen Saisonabbruch argumentieren und die sofortige Prüfung des Saisonabbruchs verlangt haben.“ Weil nicht ausgeschlossen werden kann, dass es bei Geisterspielen zu weiteren Infektionen und möglicherweise zu Todesfällen kommen kann, sprechen sich die Waldhöfer für einen Abbruch der aktuell laufenden Spielzeit aus.

„Selbstverständlich muss jeder Verein die Situation für sich selbst bewerten. Ein Abwägen zwischen wirtschaftlichen, sportlichen, gesellschaftlichen und gesundheitlichen Interessen, welche es meiner Meinung nach erst gar nicht geben darf, fällt euch, liebe Kollegen, vielleicht dann doch auch leichter, wenn ihr einen konkreten Fall kennt“, heißt es in der E-Mail an die anderen Drittligisten.

Bedingungen für Solidaritätszahlung

Parallel zum Bekanntwerden des Todesfalls im direkten Umfeld eines Spielers des SVW sickerte durch, dass die Solidaritätszahlung von der DFL an die Drittligisten offensichtlich nach einer Gegenleistung verlangt, anders als von DFL-Chef Christian Seifert öffentlich dargestellt. „Diese Unterstützungszahlung ist an keine weitere Bedingung geknüpft“, erklärte Seifert bei der Bekanntgabe am Donnerstag.

In einem internen Papier des DFB an die Drittligisten, in dem es unter anderem um die „wirtschaftliche Schadensminimierung“ geht, ist als Ankündigung aufgeführt: „Hilfspaket der vier Champions-League-Teilnehmer im Gesamtwert von 7,5 Millionen Euro. (darin enthalten: Übernahme der Testkosten); Details folgen.“ Daraus lässt sich schließen, dass die Drittligisten von den jeweils 300.000 Euro die Kosten für die Corona-Tests bezahlen sollen, die bei der Fortsetzung des Spielbetriebs nötig werden würden. Man kann daraus lesen, dass das Geld abzüglich der Tests nur fließt, wenn die Saison nicht abgebrochen wird. „Scheinbar stellt sich die Lage jetzt anders dar, als von Christian Seifert kommuniziert“, kommentiert Kompp.

Abstieg aussetzen, Aufstieg ausspielen?

Weiterhin gibt es innerhalb der Dritten Liga zwei Lager. Mindestens acht Vereine wollen einen Saisonabbruch, daran gekoppelt ist die Aussetzung des sportlichen Abstiegs und die Wertung der aktuellen Tabelle für zwei Aufsteiger. Mindestens sieben Klubs möchten die Spielzeit mit Geisterspielen beenden, darunter befinden sich die fünf Klubs aus Bayern.

Um die abstiegsbedrohten Klubs von einer Saisonfortsetzung zu überzeugen, sieht ein Vorschlag vor, den sportlichen Abstieg auszusetzen, auch wenn die Spielzeit mit Geisterspielen beendet wird. Der sportliche Aufstieg soll hingegen ausgespielt werden. Eine offensichtliche Ungleichbehandlung. „Das ist sehr fragwürdig und aus Rechtsgründen bedenklich“, sagte Sportjurist Rainer Cherkeh der „Magdeburger Volksstimme“: „Das könnte zu einer Dysbalance der Liga führen und den Wettbewerb unzulässig verzerren.“