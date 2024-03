Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit einer weiteren Niederlage gingen die Rhein-Neckar Löwen in die Bundesliga-Pause. Nur Tabellenplatz zehn, eine schlechte Punktebilanz – die Krise hat Gründe. Nun ist Spitzenreiter Füchse Berlin zu Gast. Ein anderer Wettbewerb könnte die Saison retten.

Fast 10.000 Tickets sind für die Partie der Löwen am Donnerstag (20 Uhr) gegen die Füchse in der Mannheimer SAP-Arena schon verkauft, die Handball-Fans der Region halten also