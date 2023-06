Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Selten waren bei einem Relegationsspiel die Voraussetzungen so ungleich wie in der Konstellation Werder Bremen gegen 1. FC Heidenheim. Wirtschaftlich und strukturell klaffen Welten zwischen zwei Vereinen, von denen der eine ganz auf die Fußball-Bundesliga und der andere allein auf die Zweite Liga gepolt ist. Am Donnerstag (20.30 Uhr) treffen beide im Hinspiel im Bremer Weserstadion aufeinander.

Der Kader des Bundesliga-Drittletzten hat einen Marktwert von knapp 134 Millionen Euro, das Aufgebot des Zweitliga-Dritten steht bei nicht mal 19 Millionen. Werders bester Spieler Milot Rashica ist 13 Mal so