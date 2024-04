Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit dem jüngsten Turnteam wird die TG Mannheim auch in diesem Jahr in die 1. DTL-Frauen-Bundesliga gehen. Beim Heimwettkampf am Samstag (17 Uhr) in der Neurotthalle in Ketsch wird Janoah Müller aus Böhl-Iggelheim versuchen, ein EM-Ticket zu ergattern. Vor allem aber wird Elisabeth Seitz ihr Comeback geben.

„Leute, ich freue mich sooo wahnsinnig“ – „Eli“ Seitz (30) kündigte nach siebenmonatiger Verletzungspause voller Begeisterung in den sozialen Medien an, dass sie nach