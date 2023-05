Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Da war nichts zu holen am Samstagabend für die Eulen Ludwigshafen gegen das Bundesliga-Spitzenteam Füchse Berlin. Eulen-Trainer Ben Matschke sah seine Mannschaft in der heimischen Friedrich-Ebert-Halle beim 23:34 (12:18) nie in „einem Flow“. Und doch gab es auch Positives.

Jonathan Scholz standen nach Spielende die Schweißperlen auf der Stirn, das rote Trikot war durchgeschwitzt. Die Gefühlslage beim Vizekapitän in diesem Moment: irgendwie zwiegespalten.