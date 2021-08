Das verflixte zweite Jahr? Von weg. Locker leicht hielt der 1. FC Union Berlin in der vergangenen Saison die Klasse, qualifizierte sich gar für das internationale Geschäft. Ganz bescheiden arbeitet der Klub weiter.

Im zweiten Jahr nach dem Aufstieg gerät mancher Klub ins Schlingern. Wenn die Euphorie weg ist, sind plötzlich die Schwierigkeiten da. Union Berlin gehört nicht in diese Kategorie, war in der vergangenen Spielzeit früh auf der sicheren Seite und schaffte gar den Sprung in die mehr oder weniger beliebte Conference League.

Der Klub um die Vordenker Urs Fischer, Trainer und Oliver Ruhnert, Geschäftsführer, macht sehr vieles sehr richtig. Auch der Coup mit dem zuweilen exzentrischen Max Kruse ging ja im vergangenen Jahr auf, der feine Techniker entpuppte sich als wertvolle Verstärkung, wenn ihn auch eines ein Muskelbündelriss zwei Monate aus der Bahn warf.

So schnell kann es gehen. Union Berlin scheint schon nach zwei Jahren zum Bundesliga-Establishment zu gehören. Gekommen, um zu bleiben. Und nun? Urs Fischer, der sich längst einen Namen gemacht hat und als Schweizer Nationaltrainer im Gespräch war, skizziert die Ziele. „Wir wollen den Klassenerhalt, im Pokal so weit wie möglich kommen und in der Conference League die Play-off überstehen, um sich für die Gruppenphase zu qualifizieren. Priorität hat aber die Meisterschaft.“

Damit das gelingt, hat Union den Geldbeutel weit aufgemacht und sich einen Rekordtransfer geleistet. Der bereits zuvor vom FC Liverpool ausgeliehene Stürmer Taiwo Awoniyi (23) wurde fest verpflichtet. Dem Vernehmen nach überwies Union 7,5 Millionen Euro an den FC Liverpool, Ruhnert dementierte diese Summe. Der 22-jährige Linksverteidiger Tymoteusz Puchacz war deswegen nur für einige Wochen der Top-Transfer der Berliner, für ihn überwies Union rund 3,5 Millionen Euro an Lech Poznan.

Union wirbelte ganz schön auf dem Transfermarkt, verpflichte neben Awoniyi noch 13 weitere Spieler. „Sollte nichts Weiteres passieren, sehen wir es so, dass wir mit dem Kader, den wir jetzt haben, sehr gut aufgestellt wären für unsere Verhältnisse“, sagte Ruhnert. Die Köpenikcer können es, bislang machten sie ihre Hausaufgaben vorzüglich.

Vor allem für die Offensive hat der Berliner Klub einiges getan – mit Levin Öztunali (1. FSV Mainz 05), Kevin Behrens (SV Sandhausen) und vor allem dem bei Arminia Bielefeld auffälligen Andreas Voglsammer kamen drei Neue für den Sturm. Verlassen hat Union Torhüter Loris Karius, der an Andreas Luthe nicht vorbei kam und Routinier Christian Gentner, der die Mannschaft nach dem Aufstieg stabilisierte. Rani Khedira (FC Augsburg) soll ihn ersetzen. Der Däne Frederik Rönnow wird mit Stammtorhüter Andreas Luthe konkurrieren. Mit Nico Schlotterbeck, der zum SC Freiburg zurückkehrte und Christopher Lenz, der zu Eintracht Frankfurt wechselte, musste Union zudem zwei wertvolle Stammspieler in der Defensive ersetzen.

Beim DFB-Pokal-Auftakt gegen Türkgücü München standen am Sonntag Timo Baumgartl, Rani Khedira und Andreas Voglsammer gleich in der Startformation. Der Torschütze beim 1:0-Sieg in München war Max Kruse, der trotz kurzer Vorbereitungszeit nach den Olympischen Spielen sofort in der Anfangself war.