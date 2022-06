So viele bekannte Fußballtrainer wie schon lange nicht mehr haben im Moment keinen Job. Warum?

Was macht eigentlich Bruno Labbadia? Oder anders gefragt: Was hat Bruno Labbadia verbrochen? Seit dem 24. Januar 2021 ist der erfahrene Trainer ohne Job. Hertha BSC war seine letzte Station, da wurde er mit Sportchef Michael Preetz entlassen.

Bei Hertha kann man schon mal scheitern, die Trainerbank dort war in den vergangenen Jahren ein Schleudersitz. Aber Labbadia hat dieser Makel geschadet; er scheint vom Trainerkarussell heruntergeplumpst zu sein. Wie überhaupt auffällt: Es sind derzeit etliche bekannte Trainer ohne Beschäftigung: Marco Rose, Adi Hütter, Florian Kohfeldt, Markus Weinzierl, Tayfun Korkut, Markus Gisdol, Manuel Baum, Heiko Herrlich. Sebastian Hoeneß firmiert nach einem Jahr in Hoffenheim noch als Novize. Vor allem Korkut bei Hertha und Kohfeldt in Wolfsburg enttäuschten. Für sie war das ein weiterer Knick in ihrer Biografie. Die anderen „Beurlaubungen“ kamen auf den letzten Drücker. Der FC Augsburg probiert lieber was Neues, engagierte Enrico Maaßen, Drittliga-Coach in Dortmund, statt auf Altbewährtes zu setzen.

Eine „Rochade“ war geradezu fatal: Im vergangenen Jahr wollte Borussia Dortmund partout Marco Rose, damals bei Borussia Mönchengladbach. Der Wechsel klappte. Und löste eine Reaktion aus. Denn auf Marco Rose folgte Adi Hütter von Eintracht Frankfurt. Auf Adi Hütter folgte Oliver Glasner vom VfL Wolfsburg. Glücklich wurde nur Oliver Glasner, der nach Anfangsschwierigkeiten Eintracht Frankfurt zum Europa-League-Gewinn führte. Rose und Hütter scheiterten, die Millionen-Ablösesummen rechneten sich nicht. Nun sitzen sie erst einmal auf der Reservebank.

Manchmal lohnt sich ein Umweg: Sandro Schwarz kam über Moskau zu Hertha BSC. André Breitenreiter schien nach Schalke 04 und Hannover 96 auf dem absteigenden Ast. Dann holte er den Meistertitel mit dem FC Zürich. Und wurde am Freitag in Hoffenheim vorgestellt ...