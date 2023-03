Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ehrenspielführer Fritz Walter steht auch für ein „Dorfwunder“. Der ruhmreiche SV Alsenborn klopfte dreimal an die Tür zur Fußball-Bundesliga. Fritz Fuchs verdankt seine Profi-Karriere der FCK-Ikone, die ihn förderte prägte und Türen öffnete. Die Jahre in Alsenborn ebneten Fuchs den Weg zurück zum FCK. Dort traf er auf den Ungarn Gyula Lorant.

Fritz Fuchs – das ist in Sachen Fußball, das ist bis heute in Sachen FCK gelebte Leidenschaft. Fuchs, in Kaiserslautern geboren, wird am 18. Oktober 77 Jahre