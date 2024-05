Der Titel ist vergeben, schade eigentlich. Aber am letzten Spieltag der Bundesliga-Saison ist trotzdem für Spannung gesorgt.

33 Spieltage lang ist die Wartezeit, ehe er endlich gekommen ist, der letzte Spieltag einer Bundesligasaison. Am kommenden Samstag ist es wieder soweit, und immerhin ein paar Entscheidungen werden in den abschließenden 90 und ein paar mehr Minuten noch fallen müssen. Die Meisterschaft ist entschieden, die Qualifikanten der Champions League stehen fest. Das ist schade, denn es würde den Nervenkitzel erhöhen, wenn auch an der Spitze noch Fragen offen wären. Aber in der aktuellen Saison war Bayer Leverkusen zu dominant (ja, Leverkusen, und nicht die Bayern), und die ersten Fünf waren zu gut für den Rest.

Aber es gibt noch Entscheidungen, die der Fan im Stadion, bei der Livekonferenz beim Bezahlsender oder der altehrwürdigen Schlusskonferenz im Radio erleben kann. Neun Partien gleichzeitig, mit (fast) jedem Treffer in einer der Arenen kann sich die Konstellation im Kampf gegen den Abstieg ändern, können die Teilnehmer an der Europa League oder der Conference League wechseln. Gerade diejenigen, die nicht mit einem der beteiligten Klubs mitfiebern (müssen), werden Spaß daran haben. Vermutlich wird die Saison wieder einmal spannender enden als jeder noch so gut inszinierte Krimi.

Ein Dank an den Eff-Zeh

Ein Dank gilt deshalb dem 1. FC Köln, der mit seinem Comeback gegen Union Berlin dafür gesorgt hat, dass der zweite Absteiger neben dem SV Darmstadt 98 noch nicht klar ist. Die Berliner können noch direkt absteigen, in der Relegation landen oder sich retten. Das riecht nach einem emotionalen Ausnahmezustand an der Alten Försterei. Im Rennen um die europäischen Plätze sind noch ein halbes Dutzend Teams dabei, weil möglicherweise der achte Platz reicht, um in der kommenden Spielzeit durch den Kontinent zu touren.

Das wird ein großer Spaß, und es ist im Grunde traurig, dass es Jahr für Jahr 33 Spieltage lang dauert, bis er endlich da ist, der letzte Spieltag in der Fußball-Bundesliga.