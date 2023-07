Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Danny Galm tritt beim Zweitliga-Absteiger SV Sandhausen seine erste Trainerstelle im Profigeschäft an. Er ist gewappnet für das, was er auf sich zukommen sieht. Dass der Verein direkt wieder aufsteigen will, empfindet er nicht als Ballast. Denn für seine Aufgabe als Profitrainer hat Galm ist durch Deutschland gefahren.

Der Tiefpunkt seiner Spielerkarriere hatte auch eine positive Seite. Danny Galm war ein hervorragender Juniorenfußballer. Er spielte für die U16-, U17- und U19-Nationalmannschaft. Es lief gut