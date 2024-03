Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Frank Einholz ist ein sportverrückter Weltenbummler. Der Pfälzer war bereits sechs Mal beim Super Bowl, doch das wohl wichtigste Ticket fehlt ihm noch.

Als sich im dritten Viertel abzeichnet, dass dieser 58. Super Bowl doch noch spannend wird, vibriert plötzlich das Telefon. „Man achte auf den Pulli“, schreibt Frank Einholz zu dem Foto, das er einmal quer durch das Allegiant Stadium von Las Vegas schickt. „Lautre“ steht auf dem schwarzen Hoodie. Während sich auf dem Feld die Kansas City Chiefs und die San Francisco 49ers duellieren, fiebert der Mann aus Haßloch auf der Tribüne mit – und trägt den 1. FC Kaiserslautern ganz nah bei sich.

„American Football ist ein Vollkontaktsport, da geht es ordentlich zur Sache“, sagt Einholz, den die Dynamik des Sports fasziniert. Seine Begeisterung wurde vor etwa 25 Jahren geweckt, an einen Hype war damals in Deutschland nicht zu denken. „Wir haben vom Super Bowl gehört und in der Clique beschlossen, die Nacht durchzumachen, um das Spektakel anzuschauen“, sagt Einholz. Das Ergebnis beschreibt er so: „Ich bin hängen geblieben.“