Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der FC Bayern München ist verdient ins Halbfinale der Fußball-Champions League eingezogen. Der Traum vom Traumfinale lebt, denn auch Borussia Dortmund hat es geschafft.

Auf dem Weg nach London hat Borussia Dortmund am Dienstag einen weiteren großen Schritt gemacht. Der FC Bayern München ist am Mittwoch gefolgt. Die Dortmunder schlugen Atlético Madrid in