Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Au-then-ti-zi-tät. So, alle mal nachsprechen. Authentiss... Authen... Verdammt! Dieses Wort geht so dermaßen schwer über die Lippen, mindestens so schwer, wie seine Bedeutung wiegt. Vielleicht