Beim letzten öffentlichen Training vor dem EM-Start jubeln die Menschen ihren Idolen zu. Die gute Stimmung leidet nicht mal durch einen kurzen Schreckmoment.

Die Fans hatten zum Teil einen weiten Weg auf sich genommen, um den Spielern nahe sein zu können, die in den kommenden Wochen ein ganzes Land in Euphorie versetzen sollen. Am Zaun im Adi-Dassler-Stadion