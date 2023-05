Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Siegesserie des Fußball-Oberligisten Arminia Ludwigshafen hält weiter an. Das Team von Trainer Marco Laping schlug am Dienstagabend den FC Speyer 09 verdient mit 3:2 (1:1) und feierte seinen dritten Sieg in Serie. Währenddessen warten die Gäste seit nunmehr sechs Begegnungen auf einen Erfolg.

Erneut verließ seine Mannschaft als Sieger den Platz im Südwest-Stadion. Dennoch sah Arminen-Coach Marco Laping Verbesserungspotential. „Wir machen es uns hinten raus unnötig