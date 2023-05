Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Volle Pulle: In zwei Trainingseinheiten hat Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern am Dienstag an seiner Form gefeilt. Dabei gab es einen Schreckmoment.

Jean Zimmer erlebt eine durchwachsene Saison. Bislang vermochte der Blondschopf den Roten Teufeln noch nicht als Stütze zu dienen. Doch als Stütze wurde er verpflichtet. Nicht umsonst ist er neben