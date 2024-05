Thomas Müller kann nicht nur Fußball spielen. Vor dem ersten DFB-Training in der EM-Vorbereitung manövriert der Münchner bei einer Charity-Aktion eine schwere Palette mit Lebensmitteln.

Blankenhain (dpa) - Thomas Müller packte tatkräftig mit an. Per Hubwagen zog der Star vom FC Bayern München eine vollgepackte Palette. Dann wurden die darauf gestapelten Lebensmittel von dem 34-Jährigen und seinem Nationalmannschaftskollegen Chris Führich vom VfB Stuttgart an bedürftige Menschen verteilt.

Die Aktion war organisiert von der Stiftung des Deutschen Fußball-Bundes und der Blankenhainer Tafel. In dem Ort südlich von Weimar absolviert die Nationalmannschaft bis Freitag ihr erstes Trainingslager für die Heim-Europameisterschaft. Müller war kurzfristig für Manuel Neuer eingesprungen, der wegen eines Magen-Darm-Infekts noch nicht ins DFB-Quartier angereist ist.