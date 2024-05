Die Kölner Haie haben einen neuen Cheftrainer, der Finne Kari Jalonen übernimmt beim achtmaligen deutschen Eishockey-Meister. «Ich bin ein Freund von neuen Herausforderungen und gehe diese mit vollem Elan an», sagte der 64-Jährige, der als Trainer einige Erfolge vorzuweisen hat. Zuletzt war er Coach der tschechischen Nationalmannschaft und holte bei der WM 2022 Bronze.

Köln (dpa) - Außerdem führte der ehemalige Stürmer als Nationaltrainer Finnland 2016 zu WM-Silber, gewann mit den finnischen Clubs Kärpät Oulu sowie HIFK Helsinki insgesamt vier Meisterschaften und feierte mit den Schweizer Club SC Bern ebenfalls zweimal die Meisterschaft.

Bei den Kölner Haien, die sich nach dem frühen Play-Off-Aus in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) von Chefcoach Uwe Krupp getrennt hatten, unterschrieb Jalonen einen Vertrag bis 2026. «Das erste Mal in Deutschland zu arbeiten und dann auch gleich für so einen geschichtsträchtigen Club, ist etwas sehr Besonderes», so Jalonen.