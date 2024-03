Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Russlands Präsident Wladimir Putin nutzt den Sport für seine Wahlkampagne. So will er der Bevölkerung in Kriegszeiten ein Gefühl der Normalität vermitteln. Wer sich dagegen stellt, riskiert viel.

Putins Team. Unter diesem Namen versammeln sich in Russland Politiker, Künstler und Wissenschaftler für die Unterstützung des Präsidenten. Der Sport gehört dabei zu den