In der Ukraine streiten die Armee und Politik darüber, wie 500.000 neue Soldaten mobilisiert werden können. Viele Soldatenfrauen gehen auf die Straße, damit Drückeberger an die Front müssen.

Nicht jeder ist ein Krieger. Wolodomyr Kovolenko ist es nicht. Der Mann in den Vierzigern heißt in Wirklichkeit anders. Er ist vorsichtig geworden. Hinter jeder Ecke, im Bus oder in der