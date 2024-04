Die Gewerkschaft der Polizei fordert von der Politik schärfere und modernere Maßnahmen für einen sicheren Straßenverkehr.

Auf dem Europäischen Polizeikongress in Berlin kritisierte der GdP-Bundesvorsitzende Jochen Kopelke in dieser Woche, in Deutschland fehle der Politik – anders als in vielen anderen europäischen Ländern – „noch immer der Mut, um konsequent gegen Verkehrssünder vorzugehen“. Selbst in einzelnen Bundesländern erfolgreiche Pilotprojekte zur Erhöhung der Verkehrssicherheit würden andernorts häufig ignoriert. Als positives Beispiel für ein solches erfolgreiches Projekt nannte Kopelke Rheinland-Pfalz, wo Handysünder am Steuer nun mithilfe einer sogenannten Monocam („Hand yb litzer“) überführt werden. Rheinland-Pfalz hat die Kamera, die Ablenkungsverstöße durch Handynutzung am Steuer erkennen kann, als erstes Bundesland eingeführt.