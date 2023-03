Schon klar: Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Aber ein paar Schwalben, die aus dem Süden bereits am Oberrhein, in Südbaden und dem Bodensee gesichtet wurden, machen immerhin Hoffnung auf die wärmere Jahreszeit. Der Naturschutzverband Nabu teilte in dieser Woche erste Sichtungen mit und rief zugleich die Bevölkerung auf, die Sichtungen zu melden. Denn: Der Bestand der Schwalben sei in den vergangenen 24 Jahren um mindestens 50 Prozent gesunken. Ursachen dafür sind fehlende Nistmöglichkeiten an Häusern sowie ein Mangel an geeignetem Material für den Nestbau. Früher galten die Vögel als Boten des Glücks, die das Haus vor Feuer und Blitz und das Vieh im Stall vor Krankheiten bewahrten. Die Menschen freuten sich, wenn die Tiere geschützte Dachvorsprünge als Nistplätze benutzen. Um den Bestand der Schwalben nicht weiter zu verringern, zeichnet der Nabu auch in unserem Bundesland schwalbenfreundliche Häuser aus.