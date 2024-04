Die „Pfalzfrage der Woche“ aus der RHEINPFALZ am SONNTAG ist auf Rekordjagd.

Welcher offizielle Weltrekord wurde in der Pfalz tatsächlich aufgestellt?

a) Die größte Parade von Traubenvollerntern

b) Der höchste Berg aus Saumagenburgern

c) Die meisten gelben Karten bei einem Kreisliga-Fußballspiel