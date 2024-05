Die SV Elversberg bastelt an ihrem Kader für die nächste Zweitliga-Saison. Der Vertrag von Luca Dürholtz verlängert sich automatisch. Ausschlaggebend dafür waren seine Einsatzzeiten.

Spiesen-Elversberg (dpa/lrs) - Mittelfeldspieler Luca Dürholtz spielt auch in der kommenden Saison für den Fußball-Zweitligisten SV Elversberg. Der Vertrag des 30-Jährigen habe sich durch seine Einsatzzeiten in der abgelaufenen Spielzeit automatisch bis 2025 verlängert, teilte der Club am Mittwoch mit.

In seiner Laufbahn absolvierte Dürholtz bislang mehr als 150 Pflichtspiele für die SVE, in der abgelaufenen Zweitliga-Saison kam er in 15 Partien zum Einsatz.

