Koblenz (dpa/lrs) - TuS Koblenz hat wie erwartet den Rheinland-Pokal gewonnen und sich für die erste Runde des DFB-Pokals qualifiziert. Der Absteiger aus der Regionalliga gewann am Samstag in Koblenz gegen Außenseiter SG Schneifel aus Stadtkyll mit 2:0 (1:0). Die Führung gegen den Sechstligisten aus der Vulkaneifel erzielte Behadil Sabani in der 43. Minute. Leon Waldminghaus (86.) besorgte kurz vor dem Abpfiff den Endstand für den spielerisch überlegenen Gastgeber. Koblenz hatte sich zuletzt 2017/2018 für den DFB-Pokal qualifiziert.

Liveticker