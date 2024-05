Zwischen zwei Wohnhäusern gerät eine Scheune in Brand. Die Flammen greifen auf die beiden Häuser über - und richten nicht nur einen Sachschaden an.

Brücken (dpa/lrs) - Ein Feuer an einer Scheune und zwei Wohnhäusern hat in Brücken ( Landkreis Kusel) Schätzungen der Polizei zufolge einen Schaden im unteren sechsstelligen Bereich angerichtet. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde bei dem Brand am Samstag außerdem ein Mann leicht verletzt. Der Bewohner wurde zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Die Häuser seien nicht mehr bewohnbar. Ermittlungen sollen nun die Brandursache klären.

Laut Mitteilung war zunächst die Scheune in Vollbrand geraten. Daraufhin griffen die Flammen auch auf die beiden unmittelbar angrenzenden Wohnhäuser über. Zwei Autos und ein Motorrad brannten ebenfalls ab.

