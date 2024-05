Das Saarland ist am Pfingstwochenende von einem großflächigen Hochwasser getroffen worden. Nun will sich der Landtag in einer Sondersitzung damit beschäftigen.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Nach dem verheerenden Hochwasser am Pfingstwochenende im Saarland kommt der Landtag an diesem Montag (11.00 Uhr) zu einer Sondersitzung zusammen. Im Fokus steht eine Regierungserklärung von Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) zum Thema «Hochwasserkatastrophe: Der saarländische Zusammenhalt ist wasserdicht». Vom 17. Mai an hatten Menschen im Saarland tagelang gegen Hochwasser und Überschwemmungen gekämpft. Enorme Regenmengen hatten dort für Überflutungen, Erdrutsche und vollgelaufene Straßen und Keller gesorgt. Es gab mehr als 4000 Einsätze. Eine 67-Jährige starb infolge eines Hochwasser-Rettungseinsatzes in Saarbrücken.