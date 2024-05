Mit Blick auf die Tarifrunde lautet das Motto der Kundgebungen am Tag der Arbeit: «Mehr Lohn, mehr Freizeit, mehr Sicherheit». Bei Sonnenschein dürften Tausende Menschen kommen.

Mainz (dpa/lrs) - Einige Tausend Menschen werden an diesem Mittwoch bei voraussichtlich sonnigem Frühlingswetter zu den Kundgebungen am 1. Mai in Rheinland-Pfalz erwartet. Bei der zentralen Veranstaltung in Mainz (13.00 Uhr) spricht die DGB-Landesvorsitzende für Rheinland-Pfalz und das Saarland, Susanne Wingertszahn. Auch Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) wird erwartet. Das bundesweite Motto lautet in diesem Jahr: «Mehr Lohn, mehr Freizeit, mehr Sicherheit».

In Koblenz soll DGB-Bundesvorstand Stefan Körzell sprechen. In Idar-Oberstein wird GdP-Landeschefin Stefanie Loth als Rednerin erwartet. Es gibt Kundgebungen in mehr als 15 Städten, darunter auch Trier, Ludwigshafen und Kaiserslautern.

Kundgebungen in RLP