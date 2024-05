Mainz (dpa/lrs) - Der FSV Mainz 05 hofft im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga auf den nächsten großen Schritt. Die seit sechs Partien ungeschlagene Mannschaft von Trainer Bo Henriksen tritt zum Abschluss des 32. Spieltags am Sonntagabend (19.30 Uhr/DAZN) beim 1. FC Heidenheim an. Dabei muss der dänische Chefcoach auf die gesperrten Phillipp Mwene, Nadiem Amiri und Brajan Gruda sowie auf den verletzten Karim Onisiwo verzichten. Der Tabellen-16. hat als einziges Team in dieser Saison auswärts noch nicht gewonnen.

Bundesliga-Tabelle

Bundesliga-Spielplan

Kader FSV Mainz 05

Trainerteam FSV Mainz 05