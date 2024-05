Am Sonntag zeigt sich in Rheinland-Pfalz und im Saarland die Sonne. Einzelne Gewitter und Schauer begleiten die Menschen allerdings weiterhin - auch zum Wochenstart.

Offenbach (dpa/lrs) - Ein Mix aus Sonne, Wolken, Gewittern und Schauern erwartet die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland in den kommenden Tagen. Der Sonntag wird überwiegend heiter bis wolkig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Samstag mitteilte. Vereinzelt sind auch Schauer möglich. Zu einer geringen Wahrscheinlichkeit kann es im Norden Gewitter mit Starkregen geben. Die Temperaturen klettern auf 22 bis 25 Grad und in Hochlagen auf bis zu 20 Grad.

Die neue Woche startet dann wieder mit einzelnen Schauern und Gewittern bei wechselnder Bewölkung. Die Höchstwerte liegen am Montag bei 19 bis 23 Grad, in Hochlagen sind bis zu 17 Grad möglich. Am Dienstag kann es ebenfalls bei wechselnder Bewölkung zu einzelnen Schauern kommen, überwiegend bleibt es allerdings trocken.

