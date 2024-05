Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland erwartet in den kommenden Tagen trübes und regnerisches Wetter. Auch mit Gewittern mit Starkregen ist weiterhin zu rechnen.

Offenbach (dpa/lrs) - In Rheinland-Pfalz und im Saarland wird es in den kommenden Tagen weiterhin ungemütlich. Am Mittwoch ist bei Höchstwerten zwischen 17 und 22 Grad örtlich mit Schauern zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Einzelne Gewitter sind möglich.

Am Donnerstag erwarten die Meteorologen bei wechselnder Bewölkung ebenfalls örtlich Schauer. Im Tagesverlauf können auch Gewitter mit Starkregen entstehen. Die Höchstwerte liegen zwischen 17 und 22 Grad. Bei Schauern und in Hochlagen sind einzelne starke Böen zu erwarten.

Am Freitag ist dann bei wechselnder bis starker Bewölkung weiterhin mit Schauern zu rechnen. Auch Gewitter mit Starkregen sind erneut möglich. Unwetterartige Mengen sind dabei lokal nicht ausgeschlossen.

DWD-Vorhersage